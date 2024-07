Leidy Elin nega convite para A Fazenda 16; Kerline discorda da decisão

Dieguinho, por sua vez, chamou a atenção para a forma como Leidy tem se beneficiado da fama trazida pelo BBB. "Ela soube se descancelar, é importantíssimo deixar isso claro. A Leidy saiu muito abalada do BBB, com a quantidade de hate que tomou por ter atacado o Davi - mas, hoje, ninguém lembra mais disso. Tem gente que sabe trabalhar bem o pós-reality, e este é o caso dela."

Mãe e irmã criam caos coletivo em torno de Davi

Dieguinho Schueng repercutiu a revolta de um dos principais fã-clubes de Davi Brito, 21, contra a irmã do rapaz, Raquel Brito, 26. O porta-voz do grupo pediu que ela pare de falar sobre o irmão na mídia e alertou que as declarações de Raquel só prejudicam a imagem de Davi.

Dieguinho opina que não somente Raquel, mas também a mãe de Davi, Rosângela Brito, metem os pés pelas mãos quando tentam ajudar o baiano. "Desde que saiu do BBB, o Davi se enfia em uma furada atrás da outra - sempre orbitando a mãe e a irmã, que insistem em falar no lugar dele. Elas acabam criando uma espécie de caos coletivo quando, na intenção de ajudar, acabam piorando o que o Davi já iniciou. Foi assim com a separação da Mani, com a Tamires Assis e agora com essa treta envolvendo o patrocinador."