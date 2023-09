Modelo de clipe polêmico com Anitta é confirmado em A Fazenda 15

É ele! Yuri Meirelles, 22, o modelo que viralizou nas redes sociais ao encenar com Anitta no clipe "Funk Rave", está confirmado como o primeiro peão em A Fazenda 15, da Record.

Recado do novo peão. "Sou carioca, empresário, modelo. Participei de alguns clipes da Anitta esse ano e recebi o convite da Record pra participar da Fazenda. Fiquei muito feliz com a oportunidade. Espero conhecer uma galera maneira lá, fazer novas amizades e aproveitar cada momento lá. Vou me divertir, vou jogar o jogo e espero, se Deus quiser, sair com esse prêmio aí de R$ 1,5 milhão pra casa. Conto com a torcida de vocês e espero que gostem."

Quem é o modelo?

Alçado à fama após uma cena do clipe ser vazada em janeiro. Ele ganhou seguidores no Instagram e disse saber que as imagens teriam uma repercussão. "Estava achando que a galera aqui do bairro iria ficar sabendo. Mas foi algo além do que eu imaginava", contou na ocasião ao Gshow.

Ele negou qualquer ereção na gravação da cena. "Não fiquei 'galudão'. Fiquei tranquilão. A gente tá fazendo aquela cena ali, mas nossa cabeça tá em outro lugar. Tá cheio de câmeras, tinha os moradores em volta. Pô, vai ficar galudão com um monte de gente vendo? Mas é difícil, não é fácil", disse quando questionado nos Stories do Instagram.

Trabalha em uma empresa de dedetização. "Fiz o site, cuido da gestão de tráfego da empresa, fiz todos os designs, produção de conteúdo do nosso blog. Eu trabalho aqui há 6 anos".

Sofri muito assédio, mas acho normal. É algo fora do meu controle, por isso não me incomodo. É chato quando faltam com respeito. Recebi muita foto de homem também, falando besteira, palavras de sacanagem. Acho até engraçado. Yuri Meirelles em entrevista ao jornal Extra

Contato com Anitta após a gravação do clipe. Eventualmente, ele afirma que os dois trocam mensagens por aplicativo. "Ela é alto-astral, gente boa e divertida. Nos demos superbem de cara. Até esqueço que ela é a Anitta. A gente troca ideia no Instagram e no WhatsApp. É minha parceira. Construímos uma amizade maneira", finalizou ele.