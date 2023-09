Darlan, de 'Cidade de Deus', já foi preso e se envolveu com drogas

Darlan Cunha, 35, foi mais um nome confirmado para o elenco de A Fazenda 15, da Record. O ator, que ficou conhecido pelo seu personagem Filé no filme 'Cidade de Deus' e Laranjinha em 'Cidade dos Homens', acumula algumas polêmicas ao longo da carreira.

Problemas na justiça. Em 2013, o ator foi acusado de violência doméstica por sua ex-namorada, que, na época, era menor de idade. Ela alegou que havia sido agredida e mantida em cárcere privado pelo então parceiro.

A 15ª DP do Rio de Janeiro (Gávea) instaurou um inquérito para apurar os crimes de lesão corporal, com base na Lei Maria da Penha. No mês seguinte, porém, o advogado Marivaldo Sena contou que a jovem de 16 anos deu uma nova versão sobre o caso, encerrando o processo.

No entanto, em 2018, Darlan foi detido após ser abordado por polícias que constataram que ele possuía um mandado de prisão em aberto. Segundo João Henrique Tristão, o caso se deu a uma falha durante o encerramento do processo envolvendo a ex-namorada.

O ator ficou uma semana preso na cadeia de Benfica, na zona norte da cidade, e foi condenado a três meses em regime aberto, passando a ser monitorado com uma tornozeleira eletrônica.

Envolvimento com drogas. Já em 2021, em entrevista ao canal do YouTube "Na Real", Darlan falou: "Sempre tive contato com o crime. Meu pai era bandido, meus tios eram também bandidos, meus amigos de escola viraram traficantes. Mas nunca me envolvi".

"Já usei drogas, mas eu sempre tive pânico e medo. Meu pai virou bandido para sustentar o vício dele em cocaína", acrescentou o ator.

Carreira como ator. Depois do sucesso de "Cidade de Deus" e "Cidade dos Homens", Darlan seguiu focado na atuação. Ele estrelou o filme "Meu Tio Matou um Cara", dirigido por Jorge Furtado e com Lázaro Ramos no elenco, em 2004. Na TV, fez participações em novelas da TV Globo, como "Sete Pecados", "Caminho das Índias" e "Tempos Modernos". "Cidades dos Homens" voltou a ter novas temporadas em 2018, e Darlan também retornou à série.

Atualmente, ele faz parte da série Impuros, da StarPlus.

Estreia na música e novo amor. Após se consagrar no cinema e na televisão nacional, Darlan mudou o visual, adotando dreadlocks e tatuagens, e lançou seu primeiro single, "Motivação", em 2021.

Nas redes sociais, o ator compartilha fotos ao lada da nova namorada, Beatriz Pereira.