Término conturbado com Vivi Araújo e indenização: as polêmicas de Radamés

Radamés Martins, 37, foi mais um nome confirmado para o elenco de A Fazenda 15, da Record. O jogador de futebol já se envolveu em algumas polêmicas com a ex-namorada Viviane Araújo, além de ter dado algumas declarações sobre a relação que durou 10 anos.

Barrado no Irã por fotos sensuais de Viviane Araújo. "O campeonato iria começar e estava perto de vencer o meu visto (provisório), e começaram a falar que o país não queria me dar o visto permanente. Tinha um brasileiro que jogava comigo lá, o Edinho, que falava a língua deles, o farsi. Ele disse que quando um jogador vai para lá fazem uma pesquisa profunda sobre ele, e quando fizeram isso apareceram fotos da minha esposa na época, que era uma pessoa pública, de biquíni, seminua, no Carnaval, e não quiseram dar meu visto permanente por isso, disseram que era antiético", disse ao UOL Esporte.

Romance atrapalhou a carreira. "Algumas pessoas, fãs dela, acham que eu me dei bem no futebol por causa da Viviane. E foi o contrário. Eu sempre fui muito prejudicado por me relacionar com uma pessoa tão pública. Quem me conhecia sabia do meu profissionalismo. Eu não bebo, não faço noitada, mas tudo que eu fazia com a Viviane saía na coluna social. E começaram a achar que eu não queria jogar bola, era só vida social"

"Todo mundo achava que meu extra-campo era um absurdo. Sinto que isso mais me prejudicou que ajudou. Depois que me conheciam, muitos treinadores diziam que estavam surpresos com meu profissionalismo. As pessoas não acreditavam em mim por isso, achavam que eu era aquele menino marrento, rostinho bonito no futebol, que namorava uma famosa", completou.

Arrependido por ter se relacionado com uma famosa? "É difícil eu me arrepender de algo que eu fiz. Mas pela forma que tudo acabou, teve processo, burocracia do término, bate um arrependimento, sim. Te confesso que bate. Quando a gente é moleque, querendo ou não se está envolvido, e no coração ninguém manda. As coisas vão acontecendo como tem ser. Mas hoje eu faria de outro jeito"

Indenização de R$ 30 mil. Em 2020, Viviane Araújo foi à delegacia do Recreio (42ª DP), na Zona Oeste do Rio, para registrar uma queixa de injúria e difamação contra Caroline Furlan, atual mulher de seu ex, o jogador Radamés Martins. Isso depois de Caroline ter se posicionado em relação à atriz na internet, afirmando que Viviane "vive de mídia baseada em barraco".

Em dezembro do mesmo ano, O TJRJ (Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro) julgou improcedente o processo de danos morais movido por Viviane contra o ex e a mulher dele.