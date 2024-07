Escalação de A Fazenda 16 é uma das mais importantes da história da Record

Quem pode estar em A Fazenda 16

Na nova lista divulgada está o nome da ex-De Férias com Ex, ex-Chiquititas e Carrossel Cinthia Cruz, segundo Fábia Oliveira. "A Record gosta de pegar pessoas no mesmo perfil. Já teve um ex-Chiquitido na Grande Conquista e no BBB, e o De Férias com Ex já rendeu pessoas excelentes para o programa".

Bárbra Saryne acredita que a influenciadora pode render por ter crescido exposta, na mídia. "É um bom nome", avalia.

A cantora Júlia Gomes é outro nome cotado, e também uma ex-Chiquitita, diz Saryne. "Nos bastidores do programa havia algumas rusgas, não sei se ela teria algo com a Cinthia. Pode ser que o Carelli, muito atento, já a escalou pensando nisso", diz. "Mas ela é muito educada e boazinha".

Chico Barney diz que o SBT, com seus ex-atores mirins, se torna um bom fornecedor de participantes para realities show. "Existe um desafio de crescer em frente às câmeras e amadurecer muito rápido", diz Saryne.

Já a modelo Solange Frazão, também cotada, traz nostalgia ao elenco e "entregará" por já ter sido famosa e despertado curiosidade, diz Saryne. "Esse pessoal tem muita noção de entretenimento, de como render um corte", afirma. "É um nome que promete ainda mais que outros".