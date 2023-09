De Férias com o Ex e namoro com Ingrid Ohara: quem é WL Guimarães?

WL Guimarães, 24, entrou para o elenco de A Fazenda 15 (Record). Saiba mais sobre o participante que já namorou Ingrid Ohara, integrante da edição passada do reality rural.

Carreira

Sucesso no TikTok, WL Guimarães ganhou destaque na internet com vídeos dançando e fazendo brincadeiras.

Atualmente, conta com mais de 8 milhões de seguidores no TikTok. No Instagram, acumula mais de 4 milhões de seguidores.

Namoro com Ingrid Ohara

O namoro com a youtuber não durou muito, mas seu término ganhou destaque.

Na época, Ingrid Ohara pontuou: "Somos muito incompatíveis na forma de pensar e que postura ter em um relacionamento, sabe? Eu comecei a ficar muito mal e ele não entendia. Preferi dar um fim porque já que ele não entendia o que me fazia mal. Foi o primeiro relacionamento dele. Se a gente continuasse, iríamos continuar nos machucando".

De Férias com o Ex

O influenciador participou do reality De Férias Com o Ex Caribe: Salseiro Vip, que foi gravado na Colômbia.

Participaram da edição MC Mirella, Lumena Aleluia, Bruno Magri, Lipe Ribeiro e outras celebridades.

A Fazenda 15

Estrelando o reality, WL Guimarães prometeu que "dará o seu máximo" no jogo.

No ano passado, sua ex-namorada Ingrid Ohara participou do programa e conquistou os fãs após jogar esterco de cavalo na roupa de um desafeto.