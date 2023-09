Líder de boy band nos anos 90, Sander Mecca é confirmado em A Fazenda 15

Sander Mecca, 40, liderou a banda Twister nos anos 90 e foi confirmado em A Fazenda 15, da Record. Além de cantor, Mecca também é escritor e empreendedor. A carreira na música começou aos 9 anos, quando se apresentou em vários programas de TV.

Recado do peão: "Tenho 40 anos de muitos altos e baixos, vivi intensamente e eu sou um sobrevivente. Estou indo para o meu primeiro confinamento de maneira voluntária, então eu não tenho medo de nada. Não tenho medo dos adversários. Segura que eu estou chegando na Fazenda".

Líder do Twister

Aos 17, ele virou um fenômeno do estilo boy band e chegou a vender mais de 300 mil cópias no Brasil e na América Latina. A banda participou de programas em vários países e até de uma novela no México.

Altos e baixos

Em 2008, Mecca publicou um livro autobiográfico, o "Inferno Amarelo", foram vendidos mais de 10 mil exemplares na obra em que ele conta os altos e baixos da sua vida como a fama, sucesso, drogas e prisão.

E mais

Ele já foi preso por tráfico de drogas entre 2003 e 2005.

Tem dois livros publicados: "Inferno Amarelo" e "Correntes Invisíveis".