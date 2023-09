Mister Brasil 2023, Henrique Martins é confirmado em elenco de A Fazenda 15

Henrique Martins, 31, entrou para a lista de participantes de A Fazenda 15 (Record). O ex-atleta de natação foi Mister Brasil 2023.

A Fazenda 15

Em vídeo postado no Instagram, destacou que está pronto para viver o novo desafio.

"Vou dar o meu melhor e conto com o apoio de vocês, espero que gostem de me acompanhar nessa nova experiência que promete ser uma das maiores aventuras da minha vida", reforçou no post.

Carreira

O peão foi nadador profissional por 15 anos, representando o Brasil em campeonatos e nas Olimpíadas de 2016, que aconteceu no Rio de Janeiro.

Formado em Publicidade e Propaganda, serviu ao Exército por 8 anos.

Neste ano, foi eleito Mister Brasil CNB. Já no concurso mundial, ficou com o segundo lugar.