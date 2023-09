Cariúcha é a estrela do meme 'garota da laje' e inimiga de Jojo Todynho

Cariúcha, 32, é uma das participantes confirmadas em A Fazenda 15 (RecordTV).

A nova peoa ganhou fama com o bordão "sou toda natural, bonita pra caramba" e, desde então, seguiu carreira musical e se tornou uma personalidade da internet.

Cariúcha é a estrela do meme "garota da laje", que surgiu após uma entrevista ao Profissão Repórter (TV Globo) em 2009. Revoltada por ter sido desclassificada do concurso "Garota da Laje" no Rio de Janeiro, ela desabafou com Caco Barcellos.

Eu fico revoltada, só mulher feia ganhando! Eu sou muito melhor! Eu sou bonita, não tenho estria, meu peito é duro! Eu não tenho uma cirurgia plástica, eu não tenho nada. Eu sou toda natural, sou bonita pra caramba! [...] Isso daí é tudo marmelada, tudo cotada já! Mas que façam bom proveito desse carro usado, o meu é zero! Cariúcha

Com o sucesso após o meme, ela se lançou em uma carreira musical. A faixa "No Funk Ninguém Dança Mais que as Bichas" acumula mais de 700 mil visualizações nas redes sociais. O lançamento mais recente é a música "Tatuar a Xerec*", que tem cerca de 20 mil visualizações.

Recentemente, Cariúcha se envolveu em uma treta com Jojo Todynho. Elas se começaram a se desentender em maio, após a funkeira acusar Jojo de homofobia e de ter sido responsável por uma briga entre Anitta e Pabllo Vittar. De acordo com o colunista Ancelmo Gois, à época, Jojo exigiu que Cariúcha fosse proibida de citar seu nome em redes sociais, além de uma indenização, por danos morais, no valor de R$50 mil.

Cariúcha acusou Jojo de estar "comprando o namorado" com presentes caros, o que deixou a campeã de "A Fazenda 12" revoltada. "Você é f*dida! Nem morrendo e nascendo de novo você vai ser uma Jojo, minha fã! Você não vai chegar ao meu patamar nunca! Nem para entrar em um reality você serve! É melhor ser minha amiga que eu te boto lá. Para que está feio para você! Está incomodada de novo com a minha vida. O dinheiro é meu e eu faço o que eu quiser. Bota na tua cabeça que tu é ratazana de esgoto. Nem para p*ta você serve", detonou.