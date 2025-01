'Se7en' volta aos cinemas para te surpreender como se fosse a primeira vez

"O filme da cabeça na caixa." O roteiro escrito por Andrew Kevin Walker começou a circular por Hollywood no começo dos anos 1990, depois de o escritor, então um novato, ter passado dois anos trabalhando no texto e mais alguns meses ligando para cada agente de Los Angeles que lidasse com histórias de crime. Ainda assim, poucos executivos se referiam ao script como "Seven" (ou "Se7en", na grafia estilizada).

Era mesmo "o filme da cabeça na caixa". Antes de aterrissar na New Line, e nas mãos de David Fincher, a história passou por alguns diretores (David Cronenberg, Guillermo Del Toro) e atores (Denzel Washington, Val Kilmer, Al Pacino, Sylvester Stallone) que disseram não por achar a trama sombria, violenta, amoral e pesada em excesso.

A verdade é que "Se7en", lançado há exatos vinte anos, teria sido um filme bastante diferente se os executivos do estúdio fossem atendidos. O final desolador bolado por Walker (a gente chega já nele) foi amaciado em cinco diferentes conclusões alternativas, cada uma com impacto reduzido e, bem ou mal, um final feliz.

Mas quiseram os deuses do cinema que o texto que chegou às mãos de Fincher fosse uma versão com zero revisão, mantendo a cabeça na caixa em seu lugar de direito. E não adiantou a chiadeira dos homens do dinheiro, já que a condição do então neo astro Brad Pitt para permanecer no projeto fosse a manutenção do final original e da visão sem esperança de Fincher. Às vezes, os mocinhos (do lado de cá) vencem.

Brad Pitt toma um banho em 'Se7en' Imagem: Warner

Pitt foi reunido em cena com Morgan Freeman. Os dois são policiais em uma metrópole anônima, designados para investigar os crimes de um assassino em série, que elimina suas vítimas com encenações grotescas e extremamente violentas dos sete pecados capitais bíblicos —para quem não frequentou as aulas de catecismo, estes são gula, avareza, soberba, preguiça, luxúria, ira e inveja.