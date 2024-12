'Kraven, o Caçador': eis que, no fundo do poço, havia um alçapão...

Tirando uma menção ligeira do jornal Clarim Diário, a conexão de "Kraven" com os outros filmes do universo do Homem-Aranha —ou mesmo com o próprio— é zero. Não há easter eggs, não existem cenas pós-créditos, nada que alimente teorias e especulações por parte de fãs mais afoitos.

A impressão é que os roteiristas pescaram referências superficiais dos gibis da Marvel e as salpicaram no texto —um Miles Warren aqui, um Estrangeiro ali, um Camaleão amarrando a coisa toda. E só.

Só consigo imaginar o desespero de Kevin Feige em ver a marca Marvel ser abusada de forma tão inclemente. Não que os filmes do estúdio estejam em sua melhor fase, mas ainda há mais cuidado e coerência em um frame de "As Marvels" do que num rolo de celuloide inteiro de "Kraven".

A essa altura, claro, não faz muita diferença, já que a Sony aparentemente cravou aqui o último prego no caixão de seu puxadinho aracnídeo, dedicando-se daqui em diante tão e somente a seu maior astro.

Tal qual os filmes capitaneados por Zack Snyder na DC, o sexteto sinistro de produções com vilões do Aranha primaram pela mediocridade e não vão deixar saudade —só lamento que jamais teremos a chance de assistir a uma adaptação de "Tia May e Senhorita Leoa".

Fica a lição: nem todos os brinquedos na caixa valem a pena ser levados ao playground. Mas algo me diz que essa turma não aprende.