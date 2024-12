Iron Maiden volta ao Brasil com seu heavy metal família em mais um showzaço

Quando digo "pancadaria", é da forma mais elogiosa possível. O Iron Maiden, expoente do New Wave of British Heavy Metal, sempre foi pesado, mas nunca agressivo. Suas desavenças sempre se desdobraram entre as quatro paredes da banda, nunca interferindo em seu som ou sua postura. Longe de erguer uma bandeira de rebeldia, suas músicas navegam por temas como história e literatura, religião e guerras, fantasia e ficção científica.

Steve Harris, fundador do Iron Maiden, baixista e orgulhoso dono da bola Imagem: Camila Barros

Este último parece emoldurar a nova tour, que esquenta ao som de "Doctor Doctor", dos britânicos do UFO, e emenda o tema de "Blade Runner" antes de a banda tomar o palco com "Caught Somewhere in Time" e "Stranger on a Strange Land". Bruce Dickinson, vestido como um senhor da guerra no deserto de "Mad Max" e com entusiasmo de adolescente, prova na performance e no gogó por que é um dos maiores frontmen da história.

"Senjutsu" domina a primeira metade do show, e confesso a surpresa ao ver um bom naco de fãs com as músicas na ponta da língua. É testamento à dedicação dos seguidores do Iron Maiden, uniformizados com uma das centenas de variações de camisetas com o logo da banda, formando o grupo mais dedicado entre os entusiastas do metal. Nenhuma outra banda causa tamanha comoção.

Os fãs da Donzela em ponto de bala antes de o show começar! Imagem: Camila Barros

A turma resiste até nas canções que desafiam a atenção ao vivo, como "Death of the Celts", "Alexander the Great" e "Hell on Earth", cada uma cronometrada em cerca de 10 minutos. São os momentos em que a banda se diverte com sua inegável habilidade musical — mesmo que alguns duelos do trio de guitarras experimentem um leve desencontro —, carregando a massa com eles.