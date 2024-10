30 anos de 'Pulp Fiction': como a obra de Tarantino mudou o rumo do cinema

Um sucesso dessa magnitude, claro, oxigena todo seu ecossistema. Logo, todos os estúdios além de Hollywood - das majors aos independentes - trataram de buscar seu próprio "Pulp Fiction". A fórmula de diálogos espertos + senso de humor + violência contaminou a indústria de tal forma que ainda hoje, 30 anos depois, uma pá de produtores, roteiristas e diretores buscam deixar seus projetos mais "tarantinescos".

Nem todos conseguem, claro, porque eles não são Quentin Tarantino. "Coisas Para Fazer em Denver Quando Você Está Morte" (1995) testou a fórmula e fracassou, ao passo que "O Nome do Jogo" (1995) acertou ao amarrar o texto excepcional com um elenco que trazia não só John Travolta, mas também Danny DeVito - desta vez à frente das câmeras.

Nos anos seguintes, os blockbusters tradicionais dividiram espaço com obras claramente inspiradas por "Pulp Fiction" como o excepcional "Irresistível Paixão" (1998), "Vamos Nessa!" (1999) e "À Sangue Frio" (2000). Do outro lado do oceano, Guy Ritchie fazia sua salada europeia com "Jogos, Trapaças e Dois Canos Fumegantes" (1998). E ninguém precisa perguntar ao diretor Drew Goddard seu manual para fazer "Maus Momentos no Hotel Royale" (2018).

TARANTINO DEU UMA PAUSA

"Pulp Fiction" foi concebido por Tarantino com seu colega de locadora, Roger Avery, como uma antologia com três histórias e três diretores. Então Cães de Aluguel" aconteceu quando Harvey Keitel leu o roteiro, e Quentin passou a ser cortejado pelos estúdios. Foi quando Avery recebeu uma ligação do parceiro para que eles retomassem o projeto e a dupla se isolou em Amsterdã para desenhar as histórias que se tornariam "Pulp Fiction", agora com a decisão de Tarantino dirigir o filme todo.

O elenco foi pincelado aos poucos seguindo os instintos do diretor. Travolta, que estava distante do sucesso desde a série "Olha Quem Está Falando", era ídolo de Tarantino e enxergou a grandeza do papel e o que ele poderia fazer por sua carreira. Bruce Willis, que era fã de "Cães de Aluguel", foi trazido por Harvey Keitel. Samuel L. Jackson havia perdido o papel de Jules Winnfield, mas voltou para uma segunda leitura - sem saber que estava testando mais uma vez pelo personagem - por insistência de seu agente. Às vezes as estrelas de fato se alinham.