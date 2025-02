Brasil no Oscar 2025: Minhas previsões finais em todas as categorias!

Não é meu primeiro rodeio acompanhando a cerimônia do Oscar. Na verdade, eu lembro da euforia quando "Central do Brasil", do mesmo Walter Salles, foi indicado como Melhor Filme Estrangeiro (esse era o nome na época), num já distante 1999. O filme foi capa de SET, revista especializada em cinema que tive o privilégio de comandar por mais de uma década.

Na ocasião, apesar do otimismo, o Oscar do Brasil foi freado pelo superestimado "A Vida É Bela" e pelo lobby fulminante do então über produtor Harvey Weinstein. O jogo agora é outro, as cartas estão na mesa, domingo sai o veredito. A seguir listei minha previsão final para todas as categorias. Só não conte comigo para preencher o bolão: o ufanismo, por mim, falou mais alto!

Melhor Filme

"Anora"

Melhor Direção

Sean Baker por "Anora"

Melhor Atriz

Fernanda Torres em "Ainda Estou Aqui"

Melhor Ator

Adrien Brody por "O Brutalista"