'Flow' traz um gato no fim do mundo em jornada tão bela quanto devastadora

Existe, contudo, uma comunicação que trafega pelo caminho da empatia, linguagem compartilhada e compreendida entre o protagonista felino e seus companheiros. A costura de Zilbalodis é tão impecável que se torna impossível não imergir em sua narrativa.

O convite para essa imersão é executado com um artesanato que mescla sensibilidade e habilidade técnica invejáveis. Longe das centenas de milhões de dólares empregados em filmes tinindo de tão polidos, "Flow" foi produzido com o Blender, software open source —ou seja, com seu código-fonte aberto e disponível para qualquer usuário— que ocupou uma equipe enxuta de três dezenas de profissionais do estúdio Dream Well, na Letônia, ao longo de pouco mais de cinco anos.

O resultado desse casamento de criatividade e tecnologia, com traços crus e dinâmicos, é sufocante de tão belo, dilacerante em seu retrato de um mundo que existe para além do fim da humanidade.

Ao modular nossa percepção desse mundo, filtrada aqui pelo olhar inocente de um grupo de animais, "Flow" promove uma reflexão sobre vida e morte em um cenário em constante transformação.

'Flow' é uma jornada que se revela uma aventura entre amigos Imagem: Mares Filmes

O tom melancólico e agridoce, contudo, não subtrai em nenhum momento seu senso de aventura. Os temas densos podem parecer intensos para um público mais infantil, mas as crianças não terão dificuldade em se encantar com o deslumbre visual e em seguir o fluxo da narrativa silenciosa.