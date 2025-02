15 filmes (pouco festejados) para celebrar o legado do gigante Gene Hackman

Lembro-me dele como Lex Luthor em "Superman, o Filme", minha memória mais antiga em uma sala de exibição. Ou em "Bonnie & Clyde". "A Conversação". "Operação França". "Os Imperdoáveis". "Os Excêntricos Tenenbaums".

Acima de tudo, lembro-me de Gene Hackman em dúzias e dúzias de títulos menos festejados, mas nem por isso menos importantes. Filmes que podem não estar na mesma prateleira de seus grandes clássicos, mas que se posicionam ainda assim muito acima da média —não raro por conta de seu nome nos créditos. Filmes que você provavelmente já assistiu várias vezes. Outros que talvez tenham ocupado lugar discreto na memória.

Para celebrar o legado de um dos atores mais imprevisíveis, magnéticos e sensacionais da história do cinema, pincelei no caminho de minhas próprias lembranças 15 filmes que saltaram de produtos decentes a obras imperdíveis devido a seu trabalho, fosse no topo dos créditos, fosse como coadjuvante. Títulos que valem ser (re)descobertos e compartilhados. Portanto, com vocês, Gene Hackman!

"MEU PAI, UM ESTRANHO"

(I Never Sanf for My Father, Gilbert Cates, 1970)

'Meu Pai, Um Estranho' Imagem: Reprodução

Nessa adaptação da peça de Robert Anderson, que mostra a fragmentação do modelo familiar dos EUA uma geração após a Segunda Guerra, Gene Hackman é um professor que busca se reconciliar com o pai (Melvyn Douglas). Nó na garganta de ponta a ponta.

Indisponível em streaming