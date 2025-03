Oscar 2025 celebra o cinema independente em noite, para o Brasil, histórica

"Ainda Estou Aqui", drama dirigido por Walter Salles e protagonizado por Fernanda Torres, foi escolhido Melhor Filme Internacional na cerimônia do Oscar realizada apropriadamente em pleno domingo de Carnaval. Foi um momento histórico para o cinema brasileiro, que garfa aqui sua primeira estatueta dourada, e um dos pontos altos em uma festa protocolar, de poucas surpresas e que ainda vale estes dois centavos de prosa.

Após a pausa dos festejos de Momo - fiquei off de redes sociais depois de apresentar a cobertura ao vivo do Oscar aqui no UOL -, me deparei com o barulho de sempre. A turma xingando muito no Twiter depois que a estrela de "Anora", Mikey Madison, foi para casa com o Oscar de Melhor Atriz, frustrando a torcida (minha, inclusive) pela vitória de Fernanda Torres na categoria.

Tremenda bobagem de quem enxerga tudo como competição. A campanha estelar de "Ainda Estou Aqui" terminou com saldo para lá de positivo. Além do Oscar, que fica com o diretor Walter Salles, o mundo teve o privilégio de conhecer o talento infinito e a simpatia imensurável de Fernanda. Ela parabenizou a colega oscarizada e volta para casa gigante, celebrando o triunfo do cinema independente bem no quintal da terra dos blockbusters.