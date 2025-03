Sadovski sobre Salles não citar política: Importante é a história da Eunice

Roberto Sadovski analisou a falta de um discurso político de Walter Salles no Oscar, durante o UOL News desta manhã.

O Walter é uma pessoa muito elegante. Ele entendeu que aquele momento no palco, com o holofote em cima, era para destacar o que tinha de mais importante no filme dele, que é a história da Eunice Paiva e daquelas que a interpretaram. Sadovski, colunista de Splash

Ele afirmou que o diretor se deixou "levar pela emoção". "Acho ótimo. Depois, Walter colocou as ideias em linha e trouxe esse lado mais político do filme."