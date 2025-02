Amazon no control, Broccoli fora: Muda tudo no universo de James Bond

Uma canetada. Bastou isso para que um pedaço da história do cinema fosse alterado de forma até então inimaginável. Os produtores da série 007, Barbara Broccoli e Michael G. Wilson, cederam controle criativo do universo de James Bond para a Amazon, que desde 2022 tinha o direito de distribuição da série. Na prática, desfez um negócio de família de mais de seis décadas.

A história de Bond no cinema começou em 1962, quando os produtores Albert Broccoli e Harry Saltzman lançaram "007 Contra o Satânico Dr. No", primeira adaptação das aventuras do espião criado por Ian Fleming. Broccoli passou a dividir a produção com seu enteado Michael em "Na Mira dos Asassinos", de 1985, e sua filha Barbara assumiu a série com o irmão em "Goldeneye" uma década depois.

A série, entretanto, estacionou em um limbo após a partida de Daniel Craig, que defendeu o papel do espião em cinco filmes, sendo o último "Sem Tempo Para Morrer", de 2021. No ano seguinte, a Amazon comprou o estúdio MGM por US$ 8.5 bilhões, com os direitos de distribuir os filmes futuros de James Bond a partir de então.