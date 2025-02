Sem sal ou riscos, novo 'Capitão América' mostra a Marvel perdida no jogo

Inócuo na engrenagem do universo Marvel no cinema, e pouco atraente para se justificar como filme-solo, "Capitão América: Admirável Mundo Novo" é apenas uma trama de vingança na qual falta clímax e um propósito. A sensação é de uma banda de rock vetusta que volta com a formação original sem perceber que seu tempo já passou.

Ao final da sessão, um colega me disse que se divertiu porque o filme "não ofende". Achei terrível. Ser "passável e esquecível" é colocar a régua no chão, o elogio ao conformismo é a morte do entretenimento.

Este ano o estúdio tem mais duas tentativas —"Thunderbolts*" e "Quarteto Fantástico"— para voltar aos trilhos. Ao menos o alarme não soou para Liv Tyler: em "Admirável Mundo Novo", a atriz ganha o troféu Mark Hamill em "O Despertar da Força" como o cachê mais fácil que já embolsou.