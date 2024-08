'Longlegs': Nicolas Cage é a face do mal no 'melhor filme de terror' da vez

Toda semana um novo filme de terror chega aos cinemas com o rótulo de "mais apavorante" ou "experiência inesquecível" - a expectativa, bem sabemos, é a mãe da decepção. Felizmente, não é o caso de "Longlegs - Vínculo Mortal". Perturbador e apavorante, o filme de Osgood Perkins vai além dos sustos, causando uma sensação incômoda, o tipo de mal estar perene que surge quando testemunhamos algo, digamos, impróprio.

Construir esse clima é mérito não só de Perkins, como também do elenco avassalador do qual ele se cercou. "Longlegs" traz todos os truques que traduzem uma atmosfera apavorante no cinema, amplificados pelo empenho de atores como Maika Monroe e Alicia Witt mantendo a trama com os pés no chão - antes de ela tragar a todos, plateia inclusa, para o abismo da loucura e danação.