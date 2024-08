'Tipos de Gentileza' traz Emma Stone em trilogia de absurdos e desconforto

O cinema do grego Yorgos Lanthimos nunca foi de fácil assimilação. É fascinante o modo como ele transforma as relações humanas em experiências perturbadoras, retratando com naturalidade desconcertante as histórias mais espalhafatosas. "Pobres Criaturas", fábula sobre o rompimento do ciclo da subjugação feminina, foi além do sucesso crítico e comercial, tornando-se parte da conversa fora da bolha cinéfila: gostando do filme ou não, todo mundo tinha uma opinião.

Era de se esperar, portanto, que seu trabalho seguinte ampliasse seu alcance com um cinema mais linear e até conservador - caminho natural, ainda que nem sempre satisfatório, para um naco considerável de cineastas. Mas Yorgos não quer saber desse papo. Em vez disso, "Tipos de Gentileza" traça uma rota inversa. É uma obra ainda mais hermética e absurda, remetendo aos primeiros trabalhos do diretor. Um filme esquisito e de digestão lenta, mesmo que agora exiba um verniz hollywoodiano.