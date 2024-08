'Armadilha', novo filme de M. Night Shyamalan, é uma verdadeira cilada!

"Armadilha" segue um padrão ingrato de parte dos filmes de M. Night Shyamalan. O thriller com Josh Hartnett parte de uma ideia genuinamente intrigante, dispõe as peças no tabuleiro com certa habilidade, mas derrapa desastrosamente na linha de chegada. Existe paixão e compromisso no trabalho do cineasta, o que deixa o resultado caótico ainda mais frustrante.

Essa repetição aos poucos vai minando a confiança na habilidade de Night em criar espetáculos surpreendentes, sua marca registrada desde que derrubou nosso queixo coletivo com "O Sexto Sentido". O suspense com Bruce Willis, porém, já completou seus 25 anos, e talvez seja o momento de arriscar um território que não dependa de alguma reviravolta mirabolante.