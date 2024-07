Programão, 'Twisters' é filme-catástrofe grandioso, divertido e descartável

Nesse quesito, "Twisters" não economiza. Temos tornados gêmeos dando petelecos em caminhões, colossos devastando cidades inteiras e até um túnel de vento dizimando uma refinaria, criando pilares de fogo gigantescos em seu rastro - palmas para os gênios que construíram uma refinaria bem no meio do corredor de tornados nos Estados Unidos. Ah, um cinema também vira pó, mas em vez de "O Iluminado", exibido num drive-in no filme de 1996, a sessão interrompida aqui é a do clássico "Frankenstein". Vai entender.

Não mexer em time vencedor é uma ótima estratégia - só perguntar a J.J. Abrams e seu "Star Wars: O Despertar da Força". Reclamar de uma suposta falta de originalidade e verossimilhança em "Twisters" é fechar os olhos para a beleza de um produto bem executado e embalado, dosado com astros, espetáculo, ação, emoção e - o principal - que não ofende o freguês.

A única surpresa em "Twisters" encontra-se atrás das câmeras. O filme é assinado por Lee Isaac Chung, que saiu do drama super delicado e transbordando humanidade "Minari", de 2020, fez um pit stop na série "The Mandalorian" e saltou para um produto hollywoodiano por excelência. O diretor é a maior evidência de que dividir o cinema em "de arte" e "comercial" é uma tremenda bobagem. De quebra, Chung prova, com "Twisters", que é possível estocar e - quem sabe - lucrar com o vento.