Por onde andam os participantes mais icônicos do BBB 10?

Eu fiquei dez anos sem conseguir assistir minha participação no BBB. E quando eu me assisti foi por eu ter virado meme. Em 2020, uma pessoa montou um perfil no Twitter chamado Acervo Lia Khey e começou a fazer recortes da minha participação no BBB. Isso estourou em 2021 e até fui chamada para comentar os memes no programa da Fátima Bernardes. Quando eu sentei para assistir [minha participação no BBB], eu me apaixonei por mim. Eu fui maravilhosa mesmo com meus erros. Era tudo muito verdadeiro.

O BBB serviu de estudo antropológico para mim mesma e foi uma oportunidade de me ver e me curar através disso. Quando eu falo me curar, é sobre me entender mulher de pele parda, mas que tem origem negra. Passei um longo período da minha vida não gostando de mim. O BBB mudou minha vida, pois ele me deu oportunidade de me enxergar. Eu carreguei durante muito tempo traumas e, quando eu me vi no BBB, percebi que eu estava no programa porque buscava ser amada.

Eu hoje sou uma artista visual, eu sou atriz. Tive a oportunidade de ser protagonista de uma campanha da Chevrolet que passava no intervalo do BBB. Já fiz série e, hoje, meu carro-chefe é a arte visual, eu sou escultora têxtil. Fiz o palco da Daniela Mercury. Minhas esculturas fizeram parte da cenografia do show dela com o filho. Eu assino uma coleção para uma grande rede de decoração de parede. Também tenho um trabalho social que ajuda mulheres em situação de vulnerabilidade social e violência doméstica. Eu já sofri violência doméstica e acredito que temos que usar o que aprendemos para ajudar pessoas que se assemelham a nós.

Dicesar: "As pessoas erram o meu nome, mas sabem que eu sou ex-BBB"

Dicesar: o ex-BBB agora faz shows de stand-up Imagem: Divulgação