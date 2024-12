Raso, documentário sobre Belo só vale pela presença de Gracyanne Barbosa

Quando questionado se iria falar sobre tudo em sua série documental, o cantor Belo não pestanejou e garantiu que não haveria censura em nenhum assunto. Ao ver os quatro episódios de "Belo - Perto Demais da Luz", do Globoplay, não dá para dizer que ele mentiu. O documentário, de fato, aborda passagens polêmicas da vida do pagodeiro, como a pendência judicial com o ex-jogador de futebol Denilson, a prisão por associação com o tráfico de drogas e os relacionamentos amorosos com Viviane Araújo e Gracyanne Barbosa. O problema é que Belo comenta essas experiências sem se aprofundar em nenhuma delas. Com simpatia e jogo de cintura, ele sai pela tangente em todos esses temas e não revela nada além do óbvio.

Com um ótimo personagem em mãos, "Belo - Perto Demais da Luz" perde a chance de traçar um retrato mais contundente sobre quem é Marcelo Pires Vieira, o Belo. A série documental é condescendente demais com o cantor e ignora a complexidade do protagonista, contentando-se em criar um perfil simpático e guerreiro do artista. Belo é simpático e guerreiro? Com certeza, mas, como bem aponta Gracyanne Barbosa, ex-companheira do pagodeiro, Belo tem problemas para elaborar sentimentos, parece estar sempre na defensiva e mente com frequência.

Esse lado desconhecido do grande público não é explorado. Não entendemos, por exemplo, como a passagem pela prisão, que deve ser uma experiência terrível, ressoou em Belo. Ele não faz nenhuma reflexão sobre esse período, nem detalha histórias inéditas sobre o tempo em que ficou no presídio. Belo limita-se a dizer que, logo após conquistar a liberdade, soltou todos os passarinhos que mantinha presos em gaiolas.