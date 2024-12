Quanto custa passar a virada do ano no Réveillon dos ricos e famosos?

Arcanjos Nº1

Dos mesmos organizadores do Camarote Nº1 do Carnaval do Rio de Janeiro, o Réveillon Arcanjos, realizado em Barra de São Miguel (Alagoas), Nº1 tem cinco dias de festas com atrações como o DJ Bob Sinclar e a dupla sertaneja Mateus e Kauan. O evento vendeu todos os ingressos e era preciso investir a partir de R$ 5.000 para fazer parte da festança. Além das baladas, o Réveillon Arcanjos Nº1 promove atividades diurnas, como aulas de ioga, funcional e beach tênis.

Carneiros

Com seis festas noturnas, um beach club e uma programação de atividades que promovem o cuidado com o corpo, mente e espírito, como ioga, meditação e rituais de respiração, o Réveillon Carneiros, em Pernambuco, tem pacote que contempla todas as baladas e dá acesso a Vila Mouton, um lugar que centraliza lojas de roupas, diversos restaurantes, salão de cabeleireiro e academia, ao custo de R$ 10 mil para mulheres e R$ 12 mil para homens. Já uma casa para seis hospedes durante 7 dias pode chegar a R$ 60 mil. Entre as atrações, além de nomes conceituados da música eletrônica, estão previstos shows de Jorge Bem Jor, Seu Jorge e do Monobloco.

Bendito Réveillon

Focado na comunidade LGBTQIPNA+, o Bendito Réveillon tem como cenário São Miguel do Gostoso, no Rio Grande do Norte. São cinco dias de festas e para curtir todas elas é preciso pagar R$ 2.700 por pessoa. Durante o dia, os eventos ocorrem no Beach Club Nauan, onde é possível fazer massagens e aromaterapia, além de praticar ioga. As hospedagens variam de R$ 6.720 a R$ 8.960 por cinco diárias.