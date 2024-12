Erros e fiascos: relembre cinco micos da TV brasileira em 2024

O ano que se encerra teve bons momentos na TV brasileira, mas também proporcionou situações que muitas emissoras gostariam de esquecer. Abaixo, a coluna lista os cinco maiores micos da TV aberta em 2024.

Influencers no Carnaval Globeleza

Tradicionalmente realizada por repórteres experientes e que entendem do assunto, a cobertura do Carnaval no Globo teve uma novidade esse ano: os influencers assumiram o lugar dos jornalistas. Sem repertório, nem preparo, eles não deram conta da complexidade que é cobrir os desfiles das escolas de samba e viraram alvo de duras e oportunas críticas nas redes sociais.

Festival de Parintins na Globo

Globo anunciou, mas não exibiu o Festival de Parintins Imagem: Bruno Zanardo/Fotoarena/Folhapress

A Globo chegou a anunciar que, pela primeira vez, transmitiria o Festival de Parintins. A exibição de uma das festas mais populares da região Norte fazia sentido, já que o BBB 24 teve como um de seus destaques a amazonense Isabelle Nogueira, a cunhã-poranga do Boi Garantido. A emissora da família Marinho, porém, divulgou a transmissão do evento antes de fechar contrato com a TV A Crítica, que detém os direitos do festival. As duas empresas não chegaram a um acordo financeiro e a Globo não exibiu o evento.