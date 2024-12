Danilo Mesquita: 'Nos relacionamos querendo os filtros do Instagram'

Em conversa com a coluna, o ator disse que a tecnologia tem influenciado bastante a maneira como todo mundo se relaciona. "A rede social fez com que as pessoas se comparassem muito. A gente vai se relacionar com as pessoas querendo os filtros do Instagram", avalia. "Parece que, hoje, as relações precisam ser surpreendentes, bonitas, com filtro e instagramáveis."

Um dos pontos em comum entre "Amor da Minha Vida" e "Sutura" é o elenco formado por atores de talentos e a ausência de influencers no casting. Sobre a invasão de celebridades das redes sociais na dramaturgia, Danilo comenta: "Se você não souber emocionar, você pode ter milhões de seguidores, mas você vai passar e a arte vai clamar por artistas."