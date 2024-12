Vale maratonar! Dicas de séries nacionais que talvez você não tenha visto

Num ano em que Amazon Prime Video diminuiu consideravelmente seu investimento em projetos brasileiros, "Sutura" é uma grata surpresa e mostra que a plataforma, que tem uma produção de ficção irregular, acertou em cheio ao apostar nessa série. Mesclando drama médico e thriller, "Sutura" narra as artimanhas de Dra. Mancini (Claudia Abreu) que se envolve com o crime organizado e monta uma clínica clandestina no subsolo de um prestigiado hospital para atender foragidos da lei.

"O Caso Robinho" (Globoplay)

Foto de Robinho feita ao ingressar no sistema prisional Imagem: Reprodução

O grande trunfo dessa série documental não é apenas a primeira entrevista com a mulher que foi estuprada pelo ex-atacante da seleção Brasil. "O Caso Robinho", do Globoplay, adota uma narrativa e uma linguagem que se distanciam bastante do estilo de outras séries documentais da Globoplay que, muitas vezes, parecem uma grande matéria do Globo Repórter. Mais do que detalhar toda a investigação, a produção consegue levantar temas importantes para serem debatidos pela sociedade.

"Sullivan & Massadas: Retratos e Canções" (GloboPlay)

Xuxa posa com os compositores Paulo Massadas (à esquerda) e Michael Sullivan, protagonistas de documentário da Globoplay Imagem: Reprodução

Para quem ama música brasileira e adora histórias curiosas sobre a indústria fonográfica, a pedida da vez é "Sullivan & Massadas: Retratos e Canções" que conta como os compositores Michael Sullivan e Paulo Massadas compuseram sucessos que ficaram eternizado nas vozes de artistas de gêneros distintos. De Gal Costa a Alcione, de Xuxa a Roberto Carlos, quase todos os cantores e bandas relevantes dos anos 1980 e 1990 gravaram uma canção composta pela dupla.