Homenageando Silvio Santos, Datena tem estreia morna e repetitiva no SBT

Com uma estreia a toque de caixa, José Luiz Datena assumiu o comando do jornalístico "Tá na Hora" dias após fechar contrato com o SBT. Em seus primeiros minutos à frente do programa, o apresentador tratou de reverenciar o apresentador Silvio Santos, dizendo que era um sonho trabalhar na emissora do maior comunicador de todos os tempos, além de elogiar a qualidade dos repórteres do canal.

O tom ameno, quase emocionado de Datena, logo deu lugar ao jeitão incisivo que consagrou o apresentador como uma referência no jornalismo policial. Ao comentar casos como a apreensão de armas no valor de R$ 3 milhões, o homicídio de um idoso por bandidos que invadiram e assaltaram sua casa e o assassinato de um homem que portava arma de brinquedo por um policial militar que trabalhava como segurança de uma boate, Datena esbravejou como o de costume, defendeu a postura da polícia nas operações que exibiu no "Tá na Hora" e falou os mesmos clichês que costumava a falar quando comandava o "Brasil Urgente", na Band, ou o "Cidade Alerta", na Record. Em resumo, Datena entregou o seu "melhor".

Apesar de estar bem confortável em sua estreia no SBT, Datena teve que lidar com as falhas técnicas que marcaram quase todas as interações ao vivo que teve com o Comandante Hamilton, que sobrevoava São Paulo em busca de notícias mais quentes. Além disso, o apresentador precisou de muito jogo de cintura para não deixar o pique do programa cair. O "Tá na Hora" só foi ter o primeiro intervalo após 98 minutos consecutivos no ar e, durante todo esse período, explorou mais de uma vez o mesmo assunto sem trazer qualquer novidade, deixando a impressão de que faltaram pautas para preencher uma atração de três horas de duração.