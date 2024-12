Está na hora de A Fazenda se reinventar e repensar a escolha do elenco

Não tem como negar: A Fazenda, o reality show mais famoso da Record, está um saco. E não me refiro apenas a atual edição, não. O programa tem se tornado cada vez mais enfadonho desde a edição de 2020, que consagrou Jojo Todynho como campeã.

De lá para cá, as narrativas não engrenam direito e poucos foram os participantes que conseguiram engajar a atenção do público e não se preocuparam em representar personagens para ganhar tempo de tela. Os melhores exemplos no quesito originalidade são a ex-jogadora de vôlei, Márcia Fu, o maior acerto de escalação do reality show em muito tempo; a personalidade das redes sociais, Cariúcha; e a jornalista Raquel Sheherazade.

Parte da chatice de A Fazenda é culpa do elenco, que tem sido mal escolhido há alguns anos. Privilegiando nomes pouco conhecidos das grandes massas, mas com muitos seguidores e engajamento nas redes sociais, o programa acaba dando palco para uma galera com um perfil muito semelhante e que está mais interessada em aparecer do que jogar.