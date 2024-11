'Garota do Momento' consagra talento de Carol Castro e Klara Castanho

Outro destaque da novela de Alessandra Poggi é Klara Castanho. Afastada das novelas desde 2016, a atriz se dedicou às produções do streaming nos últimos tempos e fez bonito em séries como "Bom Dia, Verônica" e "De Volta aos 15". Embora mereça protagonizar um folhetim há tempos, Klara tem roubado a cena de "Garota do Momento" como Eugênia, uma moça que enfrenta problemas de autoestima por ter marcas de queimadura no corpo por ter sobrevivido a um incêndio na infância.

Klara Castanho tem emocionado o público em 'Garota do Momento' Imagem: Beatriz Damy/Globo

Nas mãos de Klara, o que poderia ser uma jovem tola e traumatizada ganha contornos mais profundos graças à sutileza de sua interpretação. A atriz faz Eugênia ser romântica sem ser totalmente ingênua, melancólica sem ser amargurada. Com isso, a questão que a personagem vive com a própria aparência consegue reverberar nos espectadores, que também possuem, em maior ou em menor escala, inseguranças com o próprio corpo. A cena em que Eugênia toma um banho de mar à noite por ter vergonha de suas cicatrizes é uma das sequências mais bonitas já vistas em novelas da seis.

Ainda temos muitos capítulos de "Garota do Momento" pela frente e, pela maneira como Alessandra Poggi e seu time de colaboradores conduzem o desenrolar da trama, dá para afirmar sem medo de errar que Carol Castro e Klara Castanho ainda viverão muitos momentos marcantes como Clarice e Eugênia e que outros atores da trama também terão a oportunidade de brilhar na mesma intensidade.