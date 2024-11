Do que as subcelebridades vão viver nesse fim de ano sem a Farofa da Gkay?

Numa festa em que os convidados filmam tudo o tempo todo e gostar de aparecer é quase um pré-requisito para participar dessa versão, estar na Farofa da Gkay era praticamente uma garantia de virar notícia em perfis de fofoca no Instagram. Essa notoriedade servia de alavanca para as subcelebridades que souberam criar um bom factoide durante a Farofa da Gkay terem a chance de cavar uma vaguinha em algum reality do ano seguinte, como "A Fazenda" ou "De Férias com o EX".

Oficialmente, o evento não foi cancelado. A organização afirma que, por questões de logísticas, a edição de 2024 da Farofa da Gkay teve que ser reagendada para logo após o Carnaval do ano que vem. Até lá, ou as subcelebridades começam a seguir o exemplo de Andressa Urach e passam a fomentar as próprias polêmicas para ganharem o mínimo de atenção na mídia nacional ou elas não ultrapassarão a barreira de seus perfis nas redes sociais que, convenhamos, são uma grande bolha.

Nesse meio tempo, nós, meros mortais, desfrutamos de um período merecido de descanso, sem sermos bombardeados por notícias de gente que não temos a mínima ideia de quem são e por que causam tanta comoção. Mas esse tempo de paz será curto. Afinal, com o início de um novo ano, somos presenteados com o começo de um novo BBB!