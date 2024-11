Sucesso da reprise de 'Tieta' pode fazer Globo repensar futuro das novelas

Nem o mais noveleiro dos noveleiros deve ter acreditado quando viu a Globo anunciar que "Tieta", a segunda novela mais vista da história da TV, foi escolhida para substituir "Alma Gêmea" no Vale a Pena Ver de Novo. Embora seja um clássico da teledramaturgia e tenha fãs ardorosos, "Tieta" não parecia uma opção óbvia para ocupar os fins de tarde da Globo por alguns motivos.

O primeiro deles é o fato de o folhetim ter sido produzido há 35 anos, uma época em que as filmagens eram feitas com uma tecnologia infinitamente menos moderna que passou a ser usada a partir dos anos 2000.

Devido à grande diferença da qualidade de gravação entre as novelas atuais e as produções dos anos 1980, a Globo sempre evitou tramas muito antigas no Vale a Pena Ver de Novo. A última novela dessa década a ganhar uma reprise na TV aberta foi "A Gata Comeu" (1985), em 2001.