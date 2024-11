Globo surpreende e anuncia 'Tieta' como substituta de 'Alma Gêmea'

Eu não disse que voltava? Betty Faria no anúncio da Globo.

Curiosamente, a novela não estava entre as cotadas para entrar no lugar de "Alma Gêmea". Esperava-se uma novela contemporânea, como "Amor à Vida" e "O Outro Lado do Paraíso".

Reprise marca 35 anos da novela

Grande sucesso adaptado do romance "Tieta do Agreste", de Jorge Amado, "Tieta" é uma das novelas mais assistidas da história da televisão brasileira. A trama começará a ser exibida no Vale a Pena Ver de Novo a partir de 2 de dezembro.

A trama é ambientada na fictícia Santana do Agreste, no Nordeste brasileiro. A história começa quando Tieta, interpretada na primeira fase por Claudia Ohana, é escorraçada da cidade pelo pai, Zé Esteves (Sebastião Vasconcelos), indignado com o comportamento liberal da jovem e influenciado pelas intrigas de sua outra filha, Perpétua, vivida por Adriana Canabrava.