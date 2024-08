'Estrela da Casa' tem potencial, mas peca por não se descolar do 'BBB'

Se na teledramaturgia, a Globo é referência mundial com suas novelas, quando o assunto é formato, a história é outra. A emissora já investiu pesado para desenvolver reality shows originais, mas nenhuma de suas tentativas vingou. "Estrela da Casa" surgiu como uma nova aposta do canal para desbravar esse segmento, que é dominado por produtoras estrangeiras, como Endemol, Fremantle e ITV, e, de quebra, ocupar uma função comercial parecida ao que o "BBB" exerce no primeiro semestre.

A julgar pela estreia, o "Estrela da Casa" pode até se tornar o queridinho dos anunciantes, mas no quesito originalidade, o programa deixa a desejar. Da maneira como foram apresentados os 14 cantores confinados às dinâmicas a que eles são submetidos, tudo remete ao "BBB" numa versão mais econômica. Tamanha semelhança, certamente, não é coincidência, nem falta de criatividade dos profissionais envolvidos no desenvolvimento do reality show musical. Tudo indica que a Globo quis aproveitar a familiaridade que o público tem com o funcionamento do "BBB" para aproximá-lo do "Estrela da Casa" e evitar que os espectadores se percam tentando entender quais os dias mais decisivos do programa. Prova disso é que o "Estrela da Casa" demorou mais de 30 minutos para explicar o bê-á-bá do formato, priorizando focar o início do programa na apresentação dos candidatos a novo ídolo do Brasil.

O desafio do "Estrela da Casa" será entregar conflito e música de modo equilibrado. As tretas precisam acontecer para engajar o público que espera por esse ingrediente típico dos realities de confinamento, mas os barracos não podem se sobrepor a performance dos cantores a ponto de ofuscar o potencial artístico que eles têm para exibir.