Revelação de harmonização de famoso é o novo atacar de DJ das celebridades

Quem viveu os tempos gloriosos do extinto site Ego certamente se lembra que, nos anos 2000, dia sim e dia também uma celebridade instantânea, e, em raros casos, artistas de verdade eram notícia por "atacar de DJ" num evento corporativo, numa inauguração de loja de shopping ou em uma balada. Era uma mãozinha no aparelho de mixagem de som, outra mãozinha para cima para mostrar que estava curtindo o som e inúmeras caras e bocas para os fotógrafos de plantão registrarem aquele momento de glória. Muitos famosos viram nessa prática uma chance de estamparem uma notinha nos sites e nos jornais e gozarem de segundos de prestígio.

Hoje, os tempos são outros e a maneira de se fazer notável e criar burburinho na mídia ganhou literalmente novos contornos. Os famosos agora recorrem à revelação de harmonização facial para engajarem as redes sociais e se tornarem assunto na imprensa. A mais nova vítima, ou melhor, o mais novo adepto desse hábito é o ator Marcello Antony, que se rendeu às agulhadas para renovar a aparência, e, claro, mostrou todos os detalhes no programa "Fofocalizando", do SBT.

Tempos atrás, isso seria impensável. Afinal, por anos, Antony fez parte do primeiro time de atores da Globo e poucas vezes abriu sua intimidade para revistas especializadas em celebridade. Afastado da TV brasileira e morando em Portugal, onde ainda trabalha como ator e é também corretor de imóveis, Antony inaugura uma nova seara entre os artistas: a dos famosos com credibilidade em sua área de atuação que vestiram as sandálias da humildade e se jogaram com a cara e coragem num segmento que é dominado por subcelebridades, como a ex-BBB Key Alves e o ex-Fazenda Rafael Ilha, que usaram a harmonização facial para serem notícia.