CCXP muda de nome em estreia no México: 'Novo posicionamento'

Inclusive, ao anunciar os planos para a primeira edição, Pierre Mantovani, CEO da CCXP, afirmou em 2014 durante entrevista à revista Veja que a intenção era "trazer para o país a experiência de um evento americano. Já acontecem por aqui pequenos encontros de quadrinhos, mas nada é tão representativo como uma Comic Con".

Por isso, o órgão brasileiro responsável pelo registro de marcas, o Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI), viu o início de uma batalha para determinar quem tinha a posse desse título no Brasil.

Além do Omelete e da San Diego Comic-Con, a disputa envolve a Reed Exhibitions, empresa internacional responsável pela New York Comic Con e que, no nosso país, comprou a Alcântara Machado (que realiza o Salão do Automóvel de São Paulo). Após um lado contestar o outro, o INPI ainda não decidiu sobre todos os registros, mas os possíveis impactos disso são perceptíveis.

Mesmo com pouco tempo de vida, o evento do Omelete teve um grande "rebranding" há alguns anos: abandonou o logo original, com o colorido cubo mágico, e adotou unicamente o nome CCXP, sem significados para a sigla. Até a razão social foi trocada: agora é apenas CCXP Eventos LTDA.

Também não é mais possível encontrar o sufixo Comic Con em nenhum canto do site oficial, nem na comunicação da organização nas redes sociais. Na prática, os fãs são os únicos que ainda adotam esse nome. É possível fazer uma correlação entre os fatos.

Beto Fabri, no entanto, trouxe outra justificativa ao dizer que a CCXP, diferentemente das tradicionais convenções de quadrinhos, se estabelece como um universo expandido que celebra a cultura pop de todas as décadas, abarcando seus mais variados significados e formas.