Netflix vence a guerra do streaming; 'mas a que preço?', provoca executivo

O número é superior aos de todos os concorrentes, em termos globais. Disney+ e Hulu, somados, têm 203 milhões de assinantes. Eles são seguidos por Max (103 milhões) e Paramount+ (71 milhões). A Amazon não divulga informações exatas, mas afirma que o Prime Video tem "mais de 200 milhões de espectadores mensais".

A divulgação desses dados, no entanto, está com os dias contados. A Netflix já informou que, a partir do ano fiscal de 2025, não publicará mais o total de assinantes. "Vamos focar engajamento porque acreditamos que é o melhor indicador da satisfação dos membros", disse o co-CEO da empresa, Ted Sarandos, em abril.

Além disso, o streaming quer que os investidores prestem mais atenção no lado financeiro. Neste terceiro trimestre de 2024, a companhia informou um crescimento de 15% na receita, chegando a US$ 9,8 bilhões (R$ 56 bilhões, na cotação atual). No mesmo período, o resultado líquido —que é o valor que sobra após a dedução de todas as despesas— foi de US$ 2,3 bilhões (R$ 13,2 bilhões), 40% maior do que foi registrado há um ano.

Declarando vitória

Nas entrelinhas, a Netflix está "cantando vitória" de um embate que ela mesma começou. Desde os seus primórdios, a empresa fundada por Reed Hastings divulgou trimestralmente o seu crescimento no número de assinaturas, encantando os acionistas com um avanço rápido e tirando o foco de um relatório financeiro que estava no vermelho.

O movimento fez com que gigantes de Hollywood e do Vale do Silício entrassem no streaming e buscassem a mesma métrica. Dessa forma, todos passaram a investir de maneira desenfreada na produção de filmes, séries e reality shows. O teto veio em 2022, quando a pioneira do setor registrou uma queda de membros pagantes —e fez com que mercado passasse a duvidar do vídeo sob demanda enquanto negócio.