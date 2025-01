Grávida de Taubaté e a invenção da fake news: não aprendemos nada

Há 13 anos, uma mulher de Taubaté, cidade do interior de São Paulo, aparecia na TV com uma barriga inverossímil, porém, impressionante —sua gestação, ela garantia, era quádrupla. A história foi esmiuçada pela TV e pela internet e todo mundo falava de como podia alguém estar tão grávida. As chances de ter quatro filhos de uma vez é 1 em 15 milhões.

Pois o reinado da grávida de Taubaté durou pouco mais de um ultrassom (falso). A apresentadora Cris Flores olhou a barriga com desconfiança e pediu para um repórter checar. Ali descobriram se tratar de uma gravidez de silicone, sem nenhum bebê, muito menos quatro.

Essa história chamou muita atenção à época e volta à mídia agora porque Maria Vitória, a gestante impostora, falou nas redes sociais sobre sua conversão religiosa. Todo mundo lembrou o vexame que foi ter caído nessa lorota.