Grávida de Taubaté reaparece após 13 anos com roupas evangélicas: 'Pequei'

Maria Verônica, a grávida de Taubaté, que virou assunto em 2012, com uma quádrupla gravidez, reapareceu.

O que aconteceu

Nesta semana, a mulher ressurgiu com um perfil nas redes sociais. Maria Verônica tem postado vídeos sobre a sua conversão ao cristianismo.

Ela ainda explica como a religião a ajudou a superar a polêmica que ocorreu há 13 anos. "Venho com este canal retomar a minha identidade. Muitas pessoas me conhecem como a grávida de Taubaté, mas agora quero ser conhecida como Maria Verônica", diz no vídeo de apresentação de seu perfil no YouTube.