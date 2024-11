'Eterna vítima': Piovani e a dificuldade de denunciar violência sem apoio

Luana desbravou midiaticamente tudo isso nos anos 2000. Mulheres agredidas se sabem capazes de expor a situação porque ela transformou seu drama privado em público. E mais que isso: 16 anos depois, quando conversa com Cissa Guimarães, provoca a reflexão em outras mulheres que ainda olham para vítimas com olhar julgador. É compreensível: nossa sociedade foi construída em cima de um sólido e cruel alicerce do machismo que impacta também quem é do sexo feminino.

É estarrecedor, entretanto, que quase 20 anos depois de ser acusado, Dado Dolabella e sua advogada achem uma boa ideia falar publicamente sobre o assunto e acusar Luana de "eterna vítima". O texto também sugere que ela, a ex-namorada famosa, use Dado para aparecer na mídia. Não precisa. Luana é notícia o tempo todo, antes, durante e depois desse relacionamento.

Meses depois do ocorrido, em 2009, estive no lançamento do filme Mulher Invisível, com Luana e Selton Mello. Luana entrou na sala exuberante. Os repórteres presentes, eu inclusa, comentaram: "mas está bonita, hein, Luana?". Ela respondeu rapidamente: "Pé na bunda. Pé na bunda deixa a gente linda". Anos depois, comentei com ela esse episódio. Ela não se lembrava, mas falou que uma das coisas que mais a deixa orgulhosa é a própria coerência. "Digo a mesma coisa que dizia antes, hoje só organizo melhor as palavras". Se livrar do relacionamento que fazia mal pode até causar certo sofrimento na hora mas, no fim das contas, a deixou linda. Até hoje.

A vítima não deixa de ser vítima, mas Luana dá uma aula de como superar o assunto há mais de 15 anos. E ainda ensina o pessoal a não perder as boas oportunidades de ficar calado quando a história não pega muito bem para o lado deles. Estamos em 2024. Ainda bem.

