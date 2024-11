Virginia pode ir à festa com roupa que quiser: ouvir críticas pode ser bom?

Como ela tem ao seu lado um séquito de fãs incondicionais, acaba colhendo muito mais apoio do que críticas. Cada vez em que seu nome é envolvido em polêmicas, dá a volta por cima com atitudes desse tipo. O velho ditado "o que vem de baixo não me atinge" é ressignificado porque Virginia só sobe o número de seguidores, as cifras, o sucesso, a quantidade de filho e os quadradinho no abdome sarado. O que vem de baixo, usando essas métricas, vem muito de baixo. Pode parecer seguro se colocar nos altos patamares do sucesso, mas periga ser arriscado também.

A atitude (reverter a crítica com o ancestral "feia é você") é um bom exemplo de como é possível não ligar para o que dizem na internet. Geralmente —e nisso a influencer está certa—, quem comenta de maneira depreciativa está sentindo falta de algo em si mesma. Pode reparar: o hater aponta o dedo para o divórcio de alguém porque está infeliz no próprio casamento; quem condena o formato do corpo da outra também não aceita a própria imagem... e por aí vai.

Virginia trabalhou o dia todo e foi em uma festa do jeito que deu. Se tivesse de voltar para casa e se produzir, talvez perdesse o mais importante, que era dar um abraço na menina. Precisava atacar a seguidora que torceu o nariz para seu look? Acho que não. A maneira efetiva de se mostrar superior na internet pode acabar virando um costume.

A balança é complicada: não pode ligar para o que os outros dizem, mas também é importante ouvir opiniões diversas para ter o acréscimo de quem pensa diferente. Ou a gente acha sempre que está certa, acima do bem e do mal, e perde excelentes oportunidades de evoluir. Usando a roupa que bem entender, claro.

Você pode discordar de mim no Instagram.