Por que Gracyanne demorou tanto para aceitar participar de um reality show?

Gracyanne Barbosa está no BBB 25. Depois de muitos anos com seu nome ventilado em listas de especulações para diversos realities, a musa fitness e ex de Belo aceitou o convite para entrar no programa da Globo ao lado de sua irmã, Giovanna Jacobina.

Mas por que tanta demora para aceitar entrar num reality?

A coluna apurou com fontes os motivos que levaram Gracy a nunca ter topado outros convites; e o que fez diferença para ela aceitar o Big Brother Brasil neste ano.