Com fãs e gritaria, participantes do BBB 25 deixam hotel no Rio em caravana

Beatriz Reis vai entrevistar os novos participantes do BBB 25 na Praia da Barra da Tijuca. Antes de ir para os Estúdios Globo, o antigo Projac,, os participantes descem na praia e conversam com a Bia do Brás, participante do BBB 24.

Mais de 15 seguranças tomaram do conta do local antes de começar a carreata, com uma produção que ultrapassa 40 pessoas. Diversos modelos de carros da Chevrolet pararam na frente do hotel por volta das 9h.

Nos carros, os participantes foram colocados com suas respectivas duplas. Eles não puderam dar entrevistas na saída do hotel, mas estavam cercados por muitos fãs e gritaria.

A caravana passeou pela praia da Barra da Tijuca, fez algumas paradas para gravação da emissora, e seguiu rumo aos Estúdios Globo, o antigo Projac.

A saída dos futuros BBBs do hotel será transmitida pela Globo durante alguns intervalos da programação de hoje. A estreia do BBB 25 acontece hoje, logo após 'Mania de Você'.