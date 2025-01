Mesmo antes da estreia, BBB já supera buscas por novelas; veja números

O que as pessoas buscam no Google quando querem saber sobre o Big Brother Brasil? O reality show da Globo é sucesso no Trends e, mesmo antes da estreia, já supera as buscas feitas por nomes de novelas da emissora.

A coluna obteve com exclusividade algumas curiosidades sobre as buscas relacionadas ao programa:

As buscas no Google sobre o Big Brother Brasil aumentaram +70% no país nos últimos sete dias. Nos últimos 30 dias, as consultas mais que dobraram (+160%).