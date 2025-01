Um mês antes do BBB 25, Gracy ganhou de Belo uma mansão de R$ 10 milhões

Ela é "vizinha de muro" do jogador Lucas Paquetá. Além dele, o condomínio ainda tem outros nomes badalados, como o também atleta Everton Cebolinha, que joga no Flamengo.

Não foi à toa que Belo passou a última noite de Natal com a ex, Gracyanne Barbosa. O pagodeiro, que viveu 16 anos de relacionamento com a musa fitness, já sabia que ela havia aceitado convite para o BBB 25 e buscou dar todo o suporte para ela e a ex-cunhada, Giovanna Jacobina.

Segundo fontes da coluna, Belo teve algumas conversas com Gracyanne antes dela confinar para resolver burocracias que ainda tinham da vida de casal, e que precisavam ser resolvidas antes dela entrar para o reality show.

Os dois, apesar de não viverem mais juntos, seguem casados no civil, por exemplo.

Além disso, Giovanna, dupla de Gracyanne, considera Belo como um pai e, mesmo após o fim do casamento com Gracyanne, seguiu acompanhando o pagodeiro. Ela esteve no Navio do Belo recentemente.