BBB 25 terá um 'fofoqueiro' infiltrado; saiba o que inspirou a novidade

Jogo será dividido em duas fases. Na primeira parte, a edição será constituída por duplas, com as estratégias e as eliminações dos participantes também feitas em dupla. Em um determinado momento na segunda fase da atração, que ainda não foi revelada, as duplas serão desfeitas e, no final, apenas uma pessoa poderá ser dada como campeã do BBB 25.

Prêmio pago ao vencedor do BBB 25 será milionário. Ao final da temporada, o participante que se sagrar campeão pode sair com até R$ 6 milhões, sendo R$ 3 milhões em dinheiro do prêmio do vencedor, e mais R$ 3 milhões fracionados em prêmios, como carros, ao longo do jogo.

Confinados serão divididos entre Vip e Xepa na estreia do programa. Os brothers do Vip terão mais regalias na cozinha que os integrantes da Xepa.

O líder da semana não terá apenas um quarto exclusivo, mas sim um apartamento para chamar de seu. "Tem uma cozinha só para ele, forninho. Ele está com um apartamento completo. O líder vai ser mais feliz do que em qualquer outra edição", contou o apresentador.

Festas das quartas-feiras serão sempre grandes shows e o artista da semana chegará em dupla. "Eles vão trazer alguém muito importante na vida deles para mostrar ao público os laços na vida dele", declarou Rodrigo Dourado, novo diretor geral.