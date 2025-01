Recado no banheiro e 'apê' do Líder: os segredinhos da nova casa do BBB

O terceiro quarto — o preferido de Tadeu Schmidt — é inspirado no Fantástico, com cores que remetem ao programa.

Prêmio milionário

A próxima edição do Big Brother Brasil estreia nesta segunda-feira (13) e pode entregar o maior prêmio da história do reality. Ao final da temporada, o participante que se sagrar campeão pode sair com até R$ 6 milhões, sendo R$ 3 milhões em dinheiro do prêmio do vencedor, e mais R$ 3 milhões fracionados em prêmios, como carros, ao longo do jogo.

O programa começa com a 'Caravana BBB 25'. Os brothers vão sair do hotel numa caravana com vários carros de uma marca que patrocina o programa, e o público vai poder acompanhar.